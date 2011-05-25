Убытки железных дорог от пригородных перевозок выросли на 12,2%

По результатам 4 месяцев 2011 г. убытки от пригородных перевозок пассажиров «Укрзализныци» составили 1 млрд. грн., что больше, чем в прошлом году, на 110,9 млн. грн., или на 12,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, таким образом, покрытие расходов доходами этого сегмента составляет 10,5%.

Как считают в ведомстве, недостаточный уровень полученных доходов обусловлен нежеланием пассажиров платить за проезд, невысоким уровнем тарифов в пригородном сообщении, а также значительным количеством льготных категорий граждан (около 70% всех перевезенных пассажиров составляют льготники).

Напомним, на железных дорогах Украины льготный проезд предоставляется 26 категориям граждан, имеющих такое право в соответствии с действующим законодательством. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов, согласно Закону Украины "О железнодорожном транспорте", должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот, однако ситуация с компенсацией, как сообщалось, по-прежнему остается неудовлетворительной.

С января по апрель 2011 г. железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 180,1 млн. грн., а компенсацию получили лишь в размере 41,4 млн. грн. - 23% от необходимой суммы.