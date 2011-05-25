Сложность таможенных процедур не позволяет развиваться логистическому рынку — эксперт

Сложность таможенных процедур в Украине не позволяет эффективно развиваться логистическому рынку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила в ходе круглого стола в Киеве на тему «Реализация транзитного потенциала Украины» президент Украинской логистической ассоциации Мария ГРИГОРАК.

По ее словам, главная проблема при оформлении таможенных процедур — очереди и ожидание, неоднозначность трактовки Таможенного кодекса, завышение таможенной стоимости, сложность таможенных процедур, большое количество документов и т. п.

«На сегодня, если учитывать длительность таких процедур, как оформление экспорта, то это в пределах до 5 дней, если говорить о доставке импорта из порта — это 7 дней. Если говорить о длительности обслуживания в порту, то эти цифры вообще сложно предсказать. При хороших условиях может за 2 часа, а может продолжаться и месяц», - сказала М. ГРИГОРАК.

В то же время, по ее данным, в украинскую логистику «верят немецкие эксперты, которые считают, что потенциал нашего рынка составляет минимум 100 млн. евро».