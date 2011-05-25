Профком ХМТП против создания альтернативного ПРМТУ профсоюза

Профком Херсонского морского торгового порта выступает против действий Госслужбы морского и речного транспорта Украины, направленных на создание альтернативного Профсоюза работников морского транспорта Украины (объединенного).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГП «ХМТП», соответствующее решение было принято заседании профсоюзного комитета порта.

В принятом постановлении профкома порта отмечается, что члены профкома ХМТП против действий руководства Государственной службы морского и речного транспорта Украины, направленных на создание альтернативного ПРМТУ профсоюза.

Члены профкома ХМТП считают, что попытка создать «искусственный» профсоюз административными методами приведет к нарушению прав членов первичной профсоюзной организации Херсонского морского торгового порта.

Поэтому было решено просить Центральный Совет Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ) направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины, Министерство юстиции Украины, Федерацию профсоюзов Украины не допустить регистрацию ПРМТУ(О), как созданного с нарушением действующего законодательства и использовавшего название существующего в морской отрасли Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ).