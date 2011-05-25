ЗАЗ планирует в 2011 году увеличить производство автомобилей на 77%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) планирует в 2011 году увеличить производство легковых автомобилей на 77,4% по сравнению с 2010 годом – до 75 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай ЕВДОКИМЕНКО сегодня журналистам в Киеве в ходе Киевского международного автосалона SIA`2011.

«С начала года ситуация на рынке немного изменилась, но мы планы не меняли. Планируем произвести в этом году 75 тысяч автомобилей», – сказал он.

По словам Н.ЕВДОКИМЕНКО, производство будет увеличено за счет расширения географии и количественного увеличения экспортных поставок. В частности, кроме России, ЗАЗ начал поставки легковых автомобилей в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации автопроизводителей «УкрАвтоПром», в 2010 году ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 3,8% по сравнению с 2009 годом – до 42,266 тыс. штук. В 2010 году ЗАЗ увеличил производство автобусов на 86,9% по сравнению с 2009 годом – до 344 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 40,4% – до 2855 штук.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.