В Винницкой области объем пассажирских перевозок увеличился на 0,3%

В январе-апреле 2011 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области увеличился на 0,3%, или 0,252 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 84,4 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщило Главное управление статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2011 года пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 0,6% по сравнению с январем-апрелем 2010 года - до 10,3 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-апреле 2011 года увеличились на 0,3% по сравнению с январем-апрелем 2010 года - до 32,8 млн. пассажиров.

Также в январе-апреле 2011 года электротранспортом в областном центре перевезено 41,3 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено 21,6 млн. пассажиров, что на 2,6% меньше прошлогоднего, а трамвайным – почти 20 млн., что на 3,7% больше аналогичного периода 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области увеличился на 2,6%, или 6,466 млн. пассажиров, по сравнению с 2009 годом - до 255,1 млн. пассажиров.