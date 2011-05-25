«Оранта» застраховала электромобиль

Киевская областная дирекция СК «Оранта» застраховала первый официально зарегистрированный в Украине электромобиль BIO AUTO EVA, принадлежащий компании ООО «БИО Автомотив», которая официально осуществляет продажу и обслуживание электромобилей в Украине.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на данный момент в Украине представлены для продажи две модели авто: EVA 2 и EVA 5, производство которых осуществляется в Гонконге.

27 мая 2011 года состоится презентация электромобилей BIO AUTO.

Размер страховой суммы по данному договору страховщик не уточняет.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам I квартала 2011 года составил 159,79 млн. грн., страховые выплаты – 58,2 млн. грн.

По состоянию на 10 августа 2010 года казахстанский «БТА Банк» совместно с дочерней организацией «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) владел 35,17% акций НАСК «Оранта». Компании «Беквуд Холдингс Лимитед» принадлежат 13,46% акций. Остальные акционеры НАСК «Оранта» владеют менее 10% акций компании.

В апреле т.г. доля компании «Беквуд Холдингс Лимитед» (Никосия, Кипр) в капитале НАСК «Оранта» выросла на 0,27% – до 13,74%, доля АО «БТА Банка» – на 4,78% - до 35,17%.