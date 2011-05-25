ЗАЗ планирует в августе начать производство автомобилей Lanos с коробкой «автомат»

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) планирует в августе 2011 года начать серийное производство легковых автомобилей Lanos с автоматической коробкой передач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай ЕВДОКИМЕНКО сегодня журналистам в Киеве в ходе Киевского международного автосалона SIA`2011.

По его словам, коробкой «автомат» будут оснащаться автомобили Lanos с двигателем GM объемом 1,4 л.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.