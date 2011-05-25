ХМТП вошел в систему базовых портов ОЧЭС по интермодальным перевозкам

Херсонский морской торговый порт (ХМТП) вошел в систему базовых портов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по развитию интермодальных перевозок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе порта, участие ХМТП в проектах ОЧЭС обсуждала делегация предприятия в Стамбуле на недавнем заседании рабочей группы межправительственной организации, объединяющей 12 государств Причерноморья и Южных Балкан.

«Для ХМТП статус базового порта ОЧЭС по развитию интермодальных перевозок очень важен, поскольку генеральная схема развития порта с устройством контейнерного терминала удачно вписывается в схему интермодальных перевозок. Это позволяет доставлять грузы с помощью контейнеров в Херсонский порт и транспортировать их дальше железной дорогой, внутренними водными путями или автомобилями. ОЧЭС уделяет этому очень большое внимание, выступая за развитие и внутренних водных путей, и автодорожных, и, самое главное, – портовой инфраструктуры. Схема генерального развития Херсонского МТП вписывается в планы ОЧЭС. Международная общественность воспринимает Херсонский порт как базовый и считает, что его необходимо развивать», - сообщил один из участников украинской делегации заместитель начальника ХМТП по инвестиционной политике Валерий ЖУРОВ.

По словам В.ЖУРОВА, мировая тенденция к контейнеризации грузов, наблюдающаяся в настоящее время и на транспортном рынке Украины и стран ОЧЭС, заставляет искать и находить новые пути решения вопросов нестандартных транспортировок, постоянно и планомерно разрабатывать и внедрять новые технологии перевозочного процесса. Поэтому повышенное внимание на стамбульском саммите ОЧЭС было уделено дальнейшему развитию интермодальных перевозок.

В частности, на встрече в Стамбуле принято решение разработать мастер-план международного сотрудничества. Оргкомитет ОЧЭС этот план уже готовит к утверждению на ближайшей встрече стран-участниц в Москве в октябре текущего года.

Напомним, с осени 2010 года Херсонский морской торговый порт начала активную работу по обработке контейнерных грузов. По информации начальника порта Сергея ИГНАТЕНКО, предприятие добивается, чтобы устьевой порт ХМТП больше работал с контейнерами. В тестовом режиме уже начали обработку небольших партий. Провели переговоры с представителями одной из иностранных компаний, речь шла о ежемесячной обработке около 400 TEU.

В рамках Генеральной схемы развития ХМТП до 2015 года предусматривается увеличение обработки грузов до 7 млн. т в год. Генеральная схема предусматривает строительство новых терминалов на левом берегу Днепра в заводях №1, 2 порту. Именно туда будут перенесены насыпные и навалочные грузы.

От станции Цюрупинска к заводям порта будет проложен железнодорожный путь длиной 12,5 км. Выполнение запланированных мероприятий позволит развивать производственную и коммунальную сложную инфраструктуру города на левом берегу Днепра.

На левобережье появится крытый механизированный комплекс по переработке минудобрений мощностью 350 тысяч тонн на год. Будут построены терминал для лесных грузов мощностью до 160 тысяч тонн на год, а также контейнерный терминал мощностью 22 тысячи TEU в год. Кроме того – терминал по перегрузке биоэтанола мощностью 30 тысяч тонн.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них – минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых. Проектная мощность порта – 4 млн. т грузов в год.

Понятие интермодальной перевозки подразумевает перевозку партии груза в одной транспортной единице – контейнере с применением различных видов транспорта: железнодорожного, морского, автомобильного.