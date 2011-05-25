Первая десятка Интернет-провайдеров Украины обслуживает более 2,5 млн. абонентов ШПД

Десять лидеров рынка широкополосного доступа в Интернет (ШПД) по итогам 1 квартала 2011 года обслуживали около 2,57 млн. украинских абонентов.

Об этом свидетельствует рейтинг группы «E&C», подготовленный в рамках совместного проекта с порталом «proIT», обнародованный на «proIT».

Согласно результатам исследования, рейтинг возглавил "Укртелеком", абонентская база которого составила почти 1,19 млн. чел.

Находящаяся на втором месте в рейтинге компания ВОЛЯ отстала от лидера почти на 750 тыс. абонентов – абонентская база компании составила более 446 тыс. абонентов.

Далее с незначительным отрывом следует Киевстар – 372 тыс. абонентов ШПД.

У остальных компаний абонентская база менее 200 тыс. абонентов: Триолан (163 тыс. абонентов), Vega (131 тыс.), Датагруп (80 тыс.), Тенет (70 тыс.), Airbites (65 тыс.), Фринет (61 тыс.), Фрегат (48 тыс.).