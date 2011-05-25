В результате антипиратской кампании в Украине открыто 20 уголовных и административных дел

В результате антипиратской кампании по контрафактному программному обеспечению компании ABBYY в Украине за последние полгода открыто 20 уголовных и административных дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в в пресс-службе, в борьбе против распространения контрафактного ПО основной акцент компания делает на необходимости пресекать использование нелегальной продукции в корпоративном секторе.

В разработке сейчас находится 20 уголовных и административных дел, производство по 8 из них открыто в этом году. Нарушителей обвиняют в незаконном распространении (торговцы и «черные внедренцы») и использовании (корпоративный сегмент, должностные лица) программных продуктов компании.

По данным специалиста по защите авторских прав компании «ABBYY Украина» Романа СОЛОДА, общая сумма ущерба по этим делам составляет около 700 тысяч гривен.

Важным направлением антипиратской деятельности является борьба против распространения контрафакта в Интернете, поскольку активность пиратов в Сети благодаря размеру аудитории, анонимности пользователей и возможностям современных

технологий очень высока. Сотрудники по защите авторских прав «ABBYY Украина» с начала года закрыли более 1600 нелегальных интернет-раздач программных продуктов (основная масса – на файлообменных ресурсах ex.ua, letitbit.net, sms4file.com, vip-file.com и т.д.). При этом существенная часть пиратского контента выявляется благодаря обращениям граждан с информацией о нарушителях. В пресс-службе отмечают, что администрация интернет-ресурсов, на которых выявляются такие раздачи, активно сотрудничает с правообладателями в процессе выявления и удаления нелегального контента.

В планах «ABBYY Украина» – освоение новых направлений борьбы против распространения контрафакта и выведение антипиратской работы на более высокий уровень.

Как заявил генеральный директор компании ABBYY Украина Виталий ТИЩЕНКО, согласно результатам последних исследований, рынок контрафактного программного

обеспечения в мире растет, и Украина – не исключение. «Поэтому «ABBYY Украина» намерена усиливать антипиратскую деятельность по всем существующим направлениям и осваивать новые», - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно данным Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), Украина третий год подряд демонстрирует рост уровня пиратского программного обеспечения, который достиг 86% в 2010 году. Этот показатель вывел Украину на 7-е место в мире по уровню компьютерного пиратства. Коммерческая стоимость пиратского программного обеспечения в мире оценивается в 59 миллиардов долларов США, в Украине – 571 млн. долл.