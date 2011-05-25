«Е-Консалтинг» реализовал проект системы технической защиты информации в Госкомстате

ДП «Е-Консалтинг» реализовало проект по построению системы технической защиты информации (ТЗИ) в Государственном комитете статистики Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, первым этапом проекта стал полный комплексный аудит состояния защищенности обрабатываемой информации средствами ТЗИ. По его результатам было проведено проектирование типовых компонентов для формирования базы данных защиты с последующим внедрением и аттестацией комплексов ТЗИ на объектах информационной деятельности.

На последующих этапах проекта было выполнено определение утечки информации по техническим каналам с помощью устройств, разработанных и согласованных с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, а также проведена экспертиза всей системы ТЗИ.

После выполнения всех этих работ система ТЗИ для Государственного комитета статистики Украины от «Е-Консалтинг» в мае была введена в промышленную эксплуатацию.

Справка УНИАН. Необходимость технической защиты информации в режимно–секретных отделах обработки документов ограниченного доступа в информационно-телекоммуникационных системах регламентируется согласно Законам Украины «О государственной тайне», «Об информации», «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», положению «О государственном контроле за состоянием технической защиты информации», указу Президента Украины «О порядке обеспечения правительственной связью должностных лиц».

ДП «Е-Консалтинг» основано в 2001 году, компания реализовала более 3000 проектов и входит в пятерку лучших системных интеграторов Украины, обладая широкой сетью региональных представительств по всей территории страны. Услуги «Е-Консалтинг» сертифицированы по международному стандарту качества ISO 9001 и его украинскому аналогу ДСТУ 9001.