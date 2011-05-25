«Борисполь» ведет переговоры с «Хюндай» об автомобилях для службы такси

Аэропорт «Борисполь» ведет переговоры с «Хюндай» относительно автомобилей для создания службы такси в аэропорту.

Об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор аэропорта Антон ВОЛОВ, комментируя информацию относительно возможности создания совместной службы такси «Борисполя» и «Укрзализныци».

«Это непростой вопрос, но мы работаем в этом направлении, потому что нам надо предоставить соответствующий сервис пассажиру к Евро-2012. Никакие частные компании сейчас не могут предоставить интересующий сервис, 200-300 новых автомобилей, одинаково унифицированных, предоставить хороший сервис, предоставить знающих английский язык водителей... Компания «Хюндай», с которой мы ведем переговоры, которая - спонсор Евро-2012, может предоставить на льготных условиях эти автомобили, им нужен финансово сильный партнер с хорошей операционной деятельностью, с финансовой поддержкой», - отметил он.

В то же время, А.ВОЛОВ не сообщил более никакой информации относительно этого, отметив, что работа в этом направлении ведется. «К осени, думаю, мы сможем предоставить какие-то данные, как это (сервис такси - УНИАН) будет выглядеть к Евро-2012», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что допускает создание "Укрзализныцей" и аэропортом «Борисполь» совместной службы такси. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, это необходимо для наведения порядка, в частности, он указал на наличие проблем с такси в аэропорту «Борисполь».«На сегодняшний день мы не нашли ни одной службы такси, которая располагает более 300 машинами, которые оборудованы кондиционерами, счетчиками и системами, которые принимают платежные карты. Если нет – на этой неделе уже решается вопрос о том, что "Укрзализныця" вместе с «Борисполем» для центрального ж/д вокзала в Киеве и в «Борисполе» сделают свою службу такси», - сказал он.