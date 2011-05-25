Kia Motors планирует увеличить долю на украинском рынке иномарок до 6%

Официальный дистрибьютор южнокорейского автопроизводителя Kia Motors Corp. в Украине - компания «Фалькон-Авто», входящая в состав корпорации «УкрАВТО», планирует по итогам 2011 года увеличить долю на украинском рынке иномарок до 6%, что на 33,3% больше, чем по итогам 2010 года (4,5%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор дистрибьюторской компании «Фалькон-Авто» Вахтанг ВАСАДЗЕ сегодня журналистам в Киеве в ходе Киевского международного автосалона SIA`2011.

«Мы хотели бы занять 6% рынка по итогам года», - сказал он.

Также он отметил, что по итогам 2011 года компания хочет быть в пятерке самых продаваемых автомобильных брендов в Украине.

«Опыт, который мы получили за много лет работы на рынке Украины, позволяет делать взвешенную оценку перспектив бренда и прагматично подходить к продвижению автомобилей Kia», – добавил он.

Справка УНИАН. ООО «Фалькон-Авто» является официальным дистрибьютором автомобилей Kia в Украине с апреля 2009 года. Компания входит в состав Корпорации «УкрАВТО». Дилерская сеть «Фалькон-Авто» в Украине включает 61 автосалон.