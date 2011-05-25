Авиакомпания «flydubai» в сентябре начнет выполнять полеты в Киев, Харьков и Донецк из Дубаи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор авиакомпании Гейт аль ГЕЙТ.

Полеты из Киева и Харькова начнутся с 16 сентября, из Донецка — 17 сентября. Перелеты Киев-Дубаи будут осуществляться 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям, из Харькова и Донецка — 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам из Харькова и по средам и субботам из Донецка. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 NG.

Как отметил гендиректор авиакомпании, «flydubai» рассчитывает на увеличение пассажиропотока между Украиной и ОАЭ. «Когда мы начали осуществлять полеты в Баку, то рынок перевозок между Азербайджаном и Дубаи вырос на 60%... Рассчитываю, что рейсы в Украину будут иметь те же тенденции», - сказал он.

По его словам, компания не исключает открытия новых направлений из Украины после старта уже объявленных городов. Кроме того, Г. аль ГЕЙТ сообщил, что рейсы Киев-Дубаи с декабря 2011 г. планируется довести до 4 раз в неделю. «Мы рассчитываем на хорошую загрузку наших рейсов», - отметил руководитель компании.

В Украине «flydubai» будет работать в партнерстве с туроператором «Натали турс».

Справка УНИАН. Авиакомпания «flydubai» позиционирует себя как бюджетного перевозчика. Принадлежит правительству эмирата Дубаи. Создана в 2008 г., начала перелеты с 1 июня 2009 г. Вы июле 2008 г. «flydubai» разместила заказ на поставку 50 самолетов Boeing 737-800 NG общей стоимостью 4 млрд. долл. На сегодня ее флот составляет 16 самолетов Boeing 737-800 NG, в ее карту полетов входит 36 направлений (без учета Украины). Еще 5 самолетов авиакомпания получит в этом году.