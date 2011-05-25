«Укрзализныця» оценивает план закупки новых локомотивов в 12,5 млрд. грн.

Закупки 275 новых локомотивов, которые планирует в ближайшие 5 лет «Укрзализныця», оцениваются в 12,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам замначальника Главного управления локомотивного хозяйства «Укрзализныци» Игорь БАТЮШИН.

По его словам, сегодня ведется работа с лизинговыми компаниями, инвесторами с целью заключения договоров и затем — переговоров с производителями. С производителями планируется заключать долгосрочные договора, с тем, чтобы цена на продукцию оставалась неизменной, а в случае чего, повышалась только на процент инфляции.

Новые локомотивы будут потреблять на 20% меньше энергии, будут иметь больший межремонтный пробег, более комфортные условия для бригад, улучшенные системы управления и пр.

Как сообщал УНИАН, для обновления парка тягового подвижного состава на протяжении 2011-2015 гг. "Укрзализныце" необходимо приобрести 275 локомотивов: 250 электровозов и 25 тепловозов. Это лишь среднесрочная перспектива, поскольку сегодня средний износ парка тепловозов составляет 97%, электровозов - 90%. Потребности в обновлении электровозов будут расти не только по причине исчерпанного ресурса, но и из за перехода с тепло- на электротягу в связи с внедрением ускоренного движения поездов. В частности, на протяжении 2011-2015 гг. из инвентарного парка в связи с изношенностью будут изъяты 195 электровозов и 340 тепловозов.

В соответствии с Комплексной программой обновления железнодорожного подвижного состава Украины на 2008-2020 годы, в период 2008-2010 гг. планировалось приобрести 146 электровозов и 26 тепловозов. Однако, исходя из финансовых возможностей железных дорог, за этот срок было закуплено всего 45 электровозов (в 2008 г. - 34 электровоза, в 2009 г. - 4, в 2010 г. - 7) и 4 тепловоза (в 2008 г.)

Справка УНИАН. На данное время на железных дорогах Украины эксплуатируются магистральные грузовые, пассажирские и маневровые тепловозы; магистральные грузовые и пассажирские электровозы. В целом инвентарный парк тягового подвижного состава насчитывает 2447,5 тепловозов и 1863 электровоза. В эксплуатации находятся 1454,5 тепловозов и 1271 электровоз.

Подавляющую часть парка составляют электровозы ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магистральные тепловозы 2ТЕ116, 2ТЕ10, 2М62, ТЕП70 маневровые тепловозы ЧМЕ3 и другие локомотивы, спроектированные и изготовленные в 50-60 годах прошлого века.

Большинство локомотивов, которые эксплуатируются, требуют на 40-60% больше расходов на техобслуживание и ремонты, имеют низкую экономичность по сравнению с современными образцами. Кроме того, большинство из них не могут обеспечить движение грузовых и пассажирских поездов со скоростями до 100 и 140 км/ч соответственно.