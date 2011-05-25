Кабмин разработал законопроект о документах, подтверждающих гражданство Украины

21:18, 25 мая 2011
Транспорт/Связь
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Кабинет Министров предлагает определить законодательно перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающим гражданство Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, проект соответствующего закона был разработан Министерством юстиции и принят сегодня, 25 мая, на заседании правительства.

Закон должен стать составной частью законодательства Украины о гражданстве Украины и законодательно урегулировать вопрос документов, удостоверяющих лицо и подтверждающих гражданство Украины.

Так, проектом предусматривается определить такой перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины: удостоверение гражданина Украины, свидетельство о принадлежности к гражданству Украины, паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину.

Кроме того, законом будут регулироваться вопросам назначения, оформления и выдачи, информационного наполнения и так далее каждого из предложенного выше перечня документов.

По словам министра юстиции, проект закона разработан в развитие пунктов 1 и 2 части первой статьи 92 Конституции Украины. Кроме того, проект разработан на выполнение Национального плана по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

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