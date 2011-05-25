Кабмин утвердил механизм предоставления льгот инвалидам на бесплатную парковку

Кабинет Министров Украины сегодня утвердил Порядок предоставления льгот инвалидам, членам их семей, законным представителям инвалидов (детей-инвалидов), предприятиям, учреждениям, организациям общественных организаций инвалидов и сферы социальной защиты населения на бесплатную парковку и хранение транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Порядок устанавливает, что право на бесплатную парковку и хранение транспортных средств предоставляется инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, которые являются владельцами транспортных средств или пользуются ими по доверенности, членам семей инвалидов, которым, согласно порядку, передано право на пользование автомобилем, законным представителям нетрудоспособных инвалидов, предприятиям, учреждениям, организациям общественных организаций инвалидов, которые являются владельцами транспортных средств и перевозят инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Количество мест для бесплатного хранения транспортных средств инвалидов с учетом потребностей устанавливают органы местного самоуправления на всех автостоянках независимо от формы собственности, которые являются субъектами хозяйственной деятельности или принадлежат указанным субъектам, предоставляющим услуги по хранению и охране транспортных средств.

Кроме того, органы местного самоуправления определяют объем расходов местного бюджета на соответствующий год, необходимый для обустройства мест для бесплатного хранения транспортных средств и предусматривают компенсационные выплаты владельцам автостоянок. Порядок компенсационных выплат владельцам автостоянок определяют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Порядок также устанавливает, что основанием для предоставления на автостоянке места для бесплатного хранения автомобилей является направление, выданное органом местного самоуправления и адресованное владельцу автостоянки, в котором, в частности, указываются марка и номерной знак такого транспортного средства.