Облако пепла от исландского вулкана движется на Германию и Польшу

Облако пепла от исландского вулкана Гримсвотн сегодня утром достигнет Берлина, предупреждает Европейское агентство по контролю за авиасообщением, передает Би-Би-Си.

Пепел может также представлять угрозу полетам над некоторыми районами Польши, заявляют специалисты.

В настоящий момент немецкие аэропорты Гамбурга и Бремена закрыты как на взлет, так и на посадку.

Вместе с тем, как заверяют в Европейском агентстве, аэропортам, расположенным к югу от Бремена, вулканические осадки не угрожают.