Облако пепла от исландского вулкана движется на Германию и Польшу
10:45, 26 мая 2011Транспорт/Связь
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Облако пепла от исландского вулкана Гримсвотн сегодня утром достигнет Берлина, предупреждает Европейское агентство по контролю за авиасообщением, передает Би-Би-Си.
Пепел может также представлять угрозу полетам над некоторыми районами Польши, заявляют специалисты.
В настоящий момент немецкие аэропорты Гамбурга и Бремена закрыты как на взлет, так и на посадку.
Вместе с тем, как заверяют в Европейском агентстве, аэропортам, расположенным к югу от Бремена, вулканические осадки не угрожают.
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