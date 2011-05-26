ОЖД привлекла у ПУМБ кредит на 34,640 млн. грн.

Одесская железная дорога (ОЖД) привлекла у Первого украинского международного банка (ПУМБ, г. Киев) кредит на 34,640 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Средства предоставлены сроком на 3 года для финансирования капитальных вложений.

Стоимость обслуживания кредита составляет 16,627 млн. грн.

Соответствующий договор был подписан 19 мая 2011 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены большие морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 20,002 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 14,105 млрд. грн., обязательства - 17,122 млрд. грн., размер уставного капитала - 2,523 млрд. грн., собственный капитал - 2,881 млрд. грн.

ПУМБ в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 8,436 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.