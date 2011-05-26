“Укрзализныця” рассчитывает в летний период увеличить перевозку пассажиров до 50 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

Как напомнил он, в прошлом году летом украинские железные дороги перевезли 46 млн. пассажиров. “Цифра 46 млн. (в этом году – УНИАН) однозначно будет выше, то есть 50 млн. мы перевезем”, - сказал А.ИВАНЬКО. Для сравнения он отметил, что в непиковые периоды “Укрзализныця” перевозит приблизительно в два раза меньше пассажиров, к примеру, если сравнивать с тремя летними месяцами. К примеру, в первом квартале было перевезено около 22 млн. пассажиров.