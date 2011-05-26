“Укрзализныця” с начала года продала через Интернет 130 тыс. билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

“За четыре месяца 2011 года и 26 дней мая уже продано через Интернет 130 тыс. билетов”, - сказал он.

Как напомнил А.ИВАНЬКО, в целом в 2010 году через интернет «Укрзализныця» продала 110 тыс. билетов.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 года начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября в поезде №165/166 «Днепропетровск–Киев» в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.