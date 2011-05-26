«Укрзализныця» ускорила почти 100 скоростных поездов в новом графике

С 00.00 29 мая 2011 г. «Укрзализныця» вводит новый график поездов на 2011-2012 гг., в котором ускорено почти 100 скоростных и свыше 25 пассажирских поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

Как отметил он, общее время нахождения на пути следования всех поездов сокращено почти на 80 часов. В частности, на 2 часа сокращено время в пути из Киева в Симферополь и обратно для поезда №11/12 «Славутич», на 1 час - поезда №1/2 Москва-Киев «Столичный экспресс», поезда №40 Киев-Севастополь — на полчаса и пр.

По словам А.ИВАНЬКО, в новом графике предусмотрено курсирование новых поездов: из Симферополя в Донецк, Чернигов, Казань, Ростов. Кроме того, увеличена периодичность курсирования поездов из Санкт-Петербурга в Евпаторию, Феодосию, из Москвы в Феодосию, продлен маршрут следования поезда Харьков — Ивано-Франковск в Яремчу, Харьков - Мукачево до Ужгорода.

В целом новый график предусматривает расписание для назначения 350 пар поездов, из них 193 - во внутреннем сообщении, 140 — со странами СНГ и 17 - со странами Запада.