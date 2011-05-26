«Евроконтроль»: серьезного влияния вулканического пепла на авиаполеты не предвидится

«Евроконтроль» не предвидит серьезного влияния вулканического пепла в результате извержения вулкана Grimsvötn в Исландии на авиаполеты в Европе в ближайшие 2 дня.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Есть еще некоторые ограниченные области в Европе с концентрацией пепла. Однако они, как ожидается, очень мало или вообще не повлияют на европейское воздушное движение в ближайшие 48 часов», - отмечают в «Евроконтроле».

По данным организации, в настоящее время воздушное пространство в связи с вулканическим пеплом нигде не закрыто.

Как отмечается в сообщении, с 23 по 25 мая в Европе были отменены в общей сложности около 900 рейсов из в целом 90 тыс. рейсов.