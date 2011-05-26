Белорусская ж/д резко повысила проезд в международных поездах

Белорусская железная дорога резко повысила стоимость проезда в поездах международного сообщения в связи с изменением курса валют внутри страны. Напомнм, что Нацбанк Белоруссии 23 мая объявил о резкой девальвации белорусского рубля, подняв официальный курс доллара сразу на 56% - до 4930 белорусских рублей с прежних 3155.

Согласно опубликованным на сайте железной дороги ценам, стоимость проезда до Киева в плацкартном вагоне увеличилась на 36%, в купе - на 46,2%, СВ - на 56,7%.

Проезд в поезде Минск-Симферополь вырос на 80,9% в плацкартном вагоне и почти на 72% - в купейном.

Билеты в Москву подорожали больше, чем в Киев. Так, проезд в плацкартном вагоне поездов номер 26 и 28 из Минска до Москвы подорожал с 124,05 тысячи до 195,5 тысячи белорусских рублей - на 57,6%, в купейном почти на 60% - с 244,08 тысячи до 388,31 тысячи, в спальном также увеличился на 60% - с 485,62 тысячи до 775,82 тысячи. Стоимость проезда в поезде номер 4 Минск-Москва увеличилась: в плацкартном вагоне - на 58%, в купейном - на 59,4%, в спальном - на 60,1%.

Проезд от Минска до Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне поезда также повысился почти на 60%.

Стоимость проезда в поездах внутриреспубликанского сообщения не изменилась.