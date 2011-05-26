В Украину в I квартале поставлено 1,9 млн. мобильных – на 18% больше прошлогоднего

По итогам первого квартала 2011 г. объем поставок мобильных телефонов и смартфонов в Украину вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,9 млн. штук.

Об этом УНИАН сообщили в аналитической компании IDC.

Как отметили в IDC, «после взрывного роста поставок мобильных устройств в 2010 г., когда продажи по отношению к 2009 г. выросли вдвое, наблюдается некоторая стабилизация рынка».

Наиболее интенсивный рост сейчас приходится на сегмент смартфонов – выше 150%. При этом доля смартфонов в общем объеме мобильных устройств увеличилась до 18%.

По мнению аналитика IDC Натальи МИЛЬКО, основными причинами столь стремительного роста в сегменте смартфонов являются рост количества пользователей мобильного Интернета, а также уменьшение средней стоимости устройств. Так, средняя цена смартфона за год снизилась примерно на 50 долл., тогда как в сегменте обычных телефонов данная тенденция выражена очень слабо. В 1-м квартале 2011 г. более половины реализованных смартфонов попали в ценовой диапазон до 200 долл., в то время как по итогам 2010 г. данный показатель составил 37%.

По оценкам IDC, в прошлом году в Украину было поставлено почти 8,7 млн. мобильных

телефонов и 966 тыс. смартфонов.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации,

консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных

технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе. В Украине имеет представительство.