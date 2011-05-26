В Полтавской области введено ограничение движения грузового транспорта

В Полтавской области с сегодняшнего дня с 10.00 до 22.00 введено ограничение движения грузового транспорта общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как сообщили УНИАН в Полтавской областной службе автомобильных дорог, ограничение введено на летний период.

«В связи с повышением температуры воздуха более 28 градусов движение подобного транспорта приводит к деформации покрытия автомобильных дорог», - сказано в сообщении.

В облавтодоре сообщили, что ограничение касается отрезков дорог Киев-Харьков-Довжанский; Полтава-Александрия; Борисполь-Днепроперовск-Запоржье; Сумы-Полтава; Лубны-Миргород-Опишня; Днепропетровск-Царичана-Кобеляки-Решетиловка; Кровелец-Конотоп-Ромны-Пирятин.