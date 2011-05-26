ПЖД с начала года вложила в ремонт ж/д путей свыше 40 млн. грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 4 месяца 2011 года отремонтировала 66,8 км путей на сумму 41 млн. 620 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ПЖД.

В частности, в капитальный ремонт 28,8 км пути вложено 36 млн. 990 тыс. грн, в средний ремонт 20 км пути - 4 млн. грн., комплексно-оздоровительный ремонт 18 км пути обошелся в 630 тыс. грн.

С начала года работники Приднепровской магистрали также модернизировали 14 комплектов стрелочных переводов на сумму 7 млн. 700 тыс. грн., обновили металлические части 7 стрелочных переводов на сумму 1 млн. 750 тыс. грн., 5 комплектов стрелочных переводов заменили старопригодными на железобетонных брусьях ( 750 тыс. грн)., еще у 10 комплектов стрелочных переводов заменены металлические части (500 тыс. грн.).