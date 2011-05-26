«Укрзализныця» предлагает работать в несколько смен для электрификации направлений ускоренного движения

Для электрификации направлений ускоренного движения «Укрзализныця» предлагает смежным предприятиям работать в несколько смен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом в ходе двухдневной инспекционной поездки (24-25 мая) по маршруту Киев-Полтава-Кременчуг-Лозовая-Полтава-Донецк сказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Практически все оборудование, все комплектующие, необходимые для электрификации, изготавливаются в Украине. Сегодня мы предлагаем нашим производителям - смежникам перейти на работу в несколько смен, чтобы своевременно изготовить кабель, трансформаторы для строительства новых четырех тяговых подстанций», - сказал он. По его словам, есть понимание с Запорожским трансформаторным заводом, с Днепропетровской компанией по производству тяговых подстанций и другими предприятиями.

Генеральный директор также сообщил, что уже принято решение об оборудовании 186 км участка Полтава-Лозовая современными микропроцессорными системами, которые позволяют существенно усовершенствовать управление перевозочным процессом на этом участке.

Как напоминают в ведомстве, всего в этом году запланировано электрифицировать 176 км пути для создания пассажирского скоростного хода, по которому в начале 2012 года должны курсировать скоростные поезда Hyundai, и 95 км пути для грузового движения.

Как сообщил генеральный директор «Укрзализныци», первый состав скоростного поезда Hyundai запланировано принять в Корее в январе следующего года, а в Украине уже сейчас начнется подготовка поездных бригад для того, чтобы они освоились с новейшей техникой в кратчайшие сроки.

"Также в Киеве уже определено место для строительства депо, в котором будет происходить техническое и сервисное обслуживание этих поездов", - проинформировал В.КОЗАК.

Справка УНИАН. Для введения ускоренного движения пассажирских поездов железнодорожникам необходимо электрифицировать направления Полтава-Кременчуг и Полтава-Червоноград-Лозовая, что позволит разделить пассажирские и грузовые потоки и пустить на направлении Полтава-Червоноград-Лозовая скоростные поезда Hyundai. Для этого железнодорожники осуществляют строительство контактной сети, устанавливают тяговые подстанции, выполняют комплекс работ по обеспечению внешнего освещения станций, переоборудование энергетики.