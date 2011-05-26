ЕС не готов предоставить украинским компаниям право предоставлять услуги автоперевозок

Европейский Союз не готов в рамках зоны свободной торговли, соглашение о создании которой с Украиной находится на завершающей стадии, предоставить украинским компаниям право предоставлять услуги по автоперевозкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил руководитель переговорной группы от Еврокомиссии по вопросам создания ЗСТ между Украиной и ЕС Филипп КУИССОН в ходе видео-моста Киев-Брюссель.

«ЕС не предлагает это сейчас Украине», - сказал он.

Ф.КУИССОН отметил, что причина, в частности, заключается в условиях оплаты труда водителей автотранспорта Украины и Европы, что может создать нездоровую конкуренцию на рынке перевозок ЕС.

«Это не потому, что мы не довольны Украиной. Средняя зарплата водителя (в Украине - УНИАН) 1 тыс. евро – 10 тыс. грн. Мы не хотим вынуждать наших водителей конкурировать с украинскими водителями, которым платят меньше. Когда-то, это будет не завтра, украинские водители будут получать такую зарплату (как в Европе) и тогда им позволят войти со своими грузовиками в ЕС. Тут важны социальные аспекты», - сказал он.

Кроме того, Ф.КУИССОН подчеркнул, что со стороны ЕС также действуют более высокие стандарты для автомобилей, которые перевозят грузы.

При этом он подчеркнул, что в случае достижения необходимых стандартов со стороны Украины, возможность предоставлять украинским компаниям транспортные услуги в ЕС будет предоставлена. При этом он подчеркнул, что договором предусмотрен десятилетний переходный период.

«Условия переговоров со временем могут изменяться, улучшаться… У нас высокие стандарты - социальные и экологические. Как только Украина достигнет этих стандартов, мы скажем хорошо, мы вам позволяем. Но мы не хотим несправедливой конкуренции», - сказал он.