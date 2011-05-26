Кабмин готов компенсировать перевозчикам полную ставку кредита за покупку отечественных автобусов

Правительство готово компенсировать украинским автоперевозчикам до 100% кредита за покупку новых автобусов украинского производства.

Как передает пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сообщил сегодня, 26 мая, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ по итогам Международного транспортного форума (МТФ), проходящего 25-27 мая 2011 года в г. Лейпциг (Германия).

«Мы готовы компенсировать 100% кредита - то есть, полную ставку кредита, за покупку украинскими автоперевозчиками автобусов украинского производства. Позиция государства такова: покупайте автобусы большой вместимости украинского производства, и государство всячески вам в этом поможет. Такие правила мы введем уже с 1 июля этого года », - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.