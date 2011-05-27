В Херсоне планируют создать штраф-площадки для плавсредств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, штраф-площадки для судов-нарушителей правил швартовки, будут обустроены на центральной набережной города. Порядок швартовки будет определяться уже разработанными Правилами.

В первую очередь нововведение касается баркасов и мотоботов, которые ежедневно перевозят дачников на их дачные участки в днепровских плавнях напротив Херсона. Также к центральной набережной города швартуются другие плавсредства, в частности, яхты из других регионов страны и заграничные.

По словам городского головы Херсона Владимира САЛЬДО, который провел специальное выездное расширенное совещание на набережной проспекта Ушакова, для создания надлежащих условий по безопасности людей необходимо создание мобильной группы из числа представителей водной милиции, региональной инспекции по безопасности судоходства, управления транспорта и связи городского совета. Группа будет проверять график отхода и прибытия баркасов, не допускать их перегрузки, поскольку баркасы должны перевозить лишь пассажиров с ручной кладью, а для перевозки больших грузов существуют специально оборудованные суда, которые отправляются от речного порта.

Также, по поручению мэра, на набережной будут установлены информационные щиты с сообщением о запрете купания.

Точная дата открытия таких штраф-площадок не сообщается.