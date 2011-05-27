На ремонт киевских дорог Укравтодор взял кредит в 450 млн. евро

«Укравтодор» сегодня подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для получения кредита в размере 450 миллионов евро в рамках совместного проекта по улучшению состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киеву, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО после подписания документа, условия предоставления кредита очень выгодные. «Кредит предоставляется на 20 лет с льготным периодом 5 лет, со ставкой EURIBOR+0,7%, с комиссионными 0,25%», - сказал он.

Привлеченные средства будут направлены на софинансирование совместного проекта Украины, ЕИБ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев».

В частности, в рамках проекта будет проведена реконструкция и капитальный ремонт шести главных автомобильных магистралей на подходах к Киеву, в частности дорог: М-06 Киев-Чоп (от Киева до Житомира), М-07 Киев-Ковель-Ягодин (в пределах Киевской области), М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (до села Кипти), М-05 Киев-Одесса (до Белой Церкви), Н-01 Киев-Знаменка (до Обухова), Р-02 Киев-Иванков-Овруч (до Дымера). При этом автодороги Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин входят в программу подготовки к Евро-2012.

Напомним, это совместный проект Украины с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 1 млрд. 70 млн. евро, из которых 170 млн. евро – часть Украины, 450 млн. евро – ЕБРР и 450 млн. евро – ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2010 г. «Укравтодор» подписал с ЕБРР соответствующее соглашение на 450 млн. евро. Кредит предоставляется на 15 лет с четырехлетним льготным периодом, с процентной ставкой EURIBOR+1%. Кредит будет выдаваться двумя траншами: первый – 250 млн. евро, второй – 200 млн. евро.

Соглашения с ЕБРР и ЕИБ еще должен ратифицировать украинский парламент.

Ранее первый транш от ЕБРР ожидался в начале 2011 года. Предполагалось начать с реконструкции дороги Киев-Чоп.

Предполагается, что реализация проекта завершится в 2025 г.