«Укравтодор» рассчитывает в этом году завершить реконструкцию дороги Киев-Ковель-Ягодин

«Укравтодор» рассчитывает в этом году завершить все работы по реконструкции дороги Киев-Ковель-Ягодин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

«Мы ставим задачу в этом году завершить все работы так, чтобы обеспечить нормальное эксплуатационное состояние», - сказал он.

По словам Е.ПРУСЕНКО, это касается отдельных участков в Волынской области, при этом уже завершается реконструкция и капремонт некоторых участков. Также это касается текущего ремонта дороги от Сарн до Ковеля.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. на одном из участков международной трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин (протяженностью 5,4 км) в Волынской области после реконструкции было открыто движение по дороге I категории. Сметная стоимость проекта составила 62,2 млн. грн.

После ремонта автотрасса изменила категорию с третьей на первую, а ширина асфальтового полотна проезжей части увеличилась с 3,5 м до 7,5 м. Вместо двух на дороге теперь четыре раздельные полосы. Также на отрезке трассы построено два автопавильона, гардеробные, тротуарные заграждения и установлено 62 дорожных знака.

Реконструкция шоссе осуществлялась в рамках программы "Развития и содержания сети автомобильных дорог общего пользования и дорог, задействованных к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата по футболу".