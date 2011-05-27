По Дарницкому мосту открыто движение на левый берег со стороны моста Патона

Сегодня в Киеве открыто автомобильное двухполосное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с правого на левый берег со стороны моста Патона.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе церемонии открытия движения принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что введение в эксплуатацию мостового перехода демонстрирует, что новая власть подтверждает возможность «преображать и строить Украину».

«Еще год назад это была «мертвая» стройка. А сегодня смотрите, едет сплошной поток машин с левого на правый берег. А с сегодняшнего дня точно такой же поток пойдет с правого берега на левый. Еще два месяца и мы полностью закончим автомобильную развязку», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что работы выполнялись с минимальными неудобствами для киевлян, и Столичное шоссе не было перекрыто ни на один день.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 г. было открыто автомобильное движение по Дарницкому мосту через Днепр с левого на правый берег. 31 марта 2011 г. - открыто автомобильное движение с правого на левый берег.

В мае планировалось открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона, а в октябре 2011 года – проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.