"Укрзализныця" ужесточит требования к предприятиям, повреждающим вагоны

«Укрзализныця» намерена ужесточить требования к предприятиям, повреждающим вагоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола заместитель начальника Главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Анатолий РАКИПОВ.

«Их надо обязать возмещать не только стоимость ремонта, но и потерянную выгоду за неработающий вагон. На ремонт битого подвижного состава уходит 5-6 дней. Это доставка, оцепка/прицепка, издержки на работу тепловоза и прочее», - отметил он.

По информации замначальника управления, в текущем году сумма компенсации за ремонт поврежденных вагонов выросла на 30%. «Но надо еще жестче. Когда бьют по карману – результат лучше», – подытожил он.

Что касается повреждений на иностранных железных дорогах, то, по его словам, их компенсация регламентируется устаревшими правилами грузовых перевозок, действующих между странами СНГ. "Поэтому мы перешли на двусторонние договоры, подняв тарифы на 30-40% ", - сказал А.РАКИПОВ.

За 4 месяца этого года из-за нарушений технических условий при выполнении грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе были повреждены 3 082 грузовых вагона «Укрзализныци», что на 815 больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, 1 506 вагонов повредили железные дороги Словакии, Венгрии, Польши и 542 вагона - морские торговые порты Украины.

Как отмечает ведомство, наибольшее количество повреждений происходит при выгрузке грузов с помощью грейферных кранов, что приводит к деформации люков, листов перекрытия, кузовов и других внутренних элементов конструкции.