Законопроект по ж/д реформе планируется передать на рассмотрение ВР в июне — Козак

Законопроект по реформированию железнодорожного транспорта Украины уже в июне т.г. может быть одобрен правительством и передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом сказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК во время интервью экономическому еженедельнику «Комментарии».

«Думаю, что законопроект по реформированию железнодорожного транспорта Украины уже в июне будет одобрен правительством и передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины», - сообщил генеральный директор. По его словам, железнодорожники надеются, что до конца года соответствующие законы будут приняты и с января 2012 года процесс начнется.

Основная задача реформирования - трансформация железнодорожного транспорта Украины в открытое акционерное общество, которое способно обеспечить экономику и население страны качественными перевозками. «Первоочередными шагами реформы являются: проведение реальной оценки стоимости основных фондов, раздел финансовых потоков каждого направления деятельности. Такие меры создадут условия для частных инвестиций, прежде всего в грузовые перевозки. Параллельно с этим будет обеспечен равный доступ к инфраструктуре, независимо от форм собственности. Также будет разделена социальная ответственность между железными дорогами и государством, ведь перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в сумме около 5 млрд. грн. в год не может продолжаться до бесконечности », - отметил В.КОЗАК.

Также генеральный директор рассказал, что оживление процесса по подготовке реформирования железнодорожного транспорта Украины уже получило положительную оценку международных инвестиционных институтов. «У меня уже были встречи с представителями Всемирного банка, ЕБРР и другими, которые нас заверили в готовности к сотрудничеству при условии скорейшего реформирования», - сказал гендиректор.