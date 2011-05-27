Реконструировать мост Патона можно будет после строительства Дарницкого и Подольского мостов – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что реконструкцию моста Патона в Киеве можно будет провести после полного завершения строительства Дарницкого и Подольского мостовых переходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге журналистам.

«На мой взгляд, ее целесообразно проводить тогда, когда мы полностью запустим и Дарницкий мост, и Подольский мостовой переход», - сказал премер.

При этом он подчеркнул, что работы необходимо будет проводить таким образом, чтобы неудобства для киевлян были минимальными. «Я думаю, что к самой реконструкции моста Патона мы отнесемся очень аккуратно. То есть сделаем так, чтобы минимизировать негативные последствия этого, безусловно, необходимого ремонта», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что мост Патона используется уже более 60 лет. «Естественно, он нуждается в реконструкции», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.АЗАРОВ заявлял, что строительство Подольского моста в Киеве планируется завершить к 2013 году.

Также, по словам премьера, строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве будет окончательно завершено 1 сентября 2011 года.