В тендере на строительство Бескидского тоннеля победил «Интербудмонтаж»

Украинская Строительная ассоциация «Интербудмонтаж» победила в тендере «Укрзализныци» на проектирование и строительство Бескидского тоннеля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела по внедрению кредитного соглашения «Укрзализныци» Юрий СИМЧУК.

«В июне мы будем подписывать контракт», - сказал он. По его словам, Европейский банк реконструкции и развития утвердил победителя еще 18 марта т.г.

При этом Ю.СИМЧУК сообщил, что «Укрзализныця» ведет переговоры с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно выделения дополнительных средств на проект. «Не хватает средств, так как прошло много времени, было подорожание. Мы вели переговоры, договорились с банками, что они нам будут добавлять», - сказал он, отметив, что это планируется оформить новым соглашением, которое будет считаться дополнением к действующему. В то же время, Ю.СИМЧУК отметил, что соглашение будет оформляться не ранее, чем будут разработаны, а затем утверждены Кабмином проект и ТЭО строительства тоннеля. По оценкам Ю.СИМЧУКА, проект строительства может быть утвержден до конца этого года.

Он также сказал, что только после утверждения проекта с ТЭО можно будет говорить о том, сколько будет стоить строительство, и договариваться о дополнительном финансировании с банками.

В тендере на строительство принимало участие много зарубежных компаний, отметил он, однако после возникновения кризисных явлений в мировой экономике многие отказались. «В подряде у украинского подрядчика есть хорошая австрийская компания», - добавил Ю.СИМЧУК.

Как отметил в комментарии УНИАН старший банкир отдела транспорта ЕБРР Марк МАГАЛЕЦКИЙ, ЕБРР согласовал результаты тендера. «Тендер завершился, и мы надеемся, что в ближайшее время «Укрзализныця» подпишет контракт. С нашей стороны все согласования получены, все процедуры завершены», - сказал он.

Напомним, в июне 2008 года «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке и строительству Бескидского тоннеля в Закарпатской области. В частности, предусматривается реконструкция тоннеля со строительством подъездных путей, строительство нового двухпутевого железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля, разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализнице» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. Из них 47 млн. долл. направляются на внедрение скоростного движения – закупку современных пассажирских вагонов, 29 млн. долл. – на закупку путевой техники, а 40 млн. долл. – на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).

Общая стоимость проекта составляет 200 млн. долл., из них 120 млн. долл. – средства ЕБРР, 80 млн. долл. – средства «Укрзализныци». Погашение кредита ЕБРР должно осуществляться также за средства «Укрзализныци».

В состав компании Строительная Ассоциация «Интербудмонтаж» входят: ЗАО«Киевбудинвест», ЗАО «Укрспецтоннельпроект», ЗАО «Интертрансбуд», ЗАО «Интербудтоннель», ЗАО «СУ-9 Полтаванефтегазстрой».