ВОЛЯ требует от телеканала «Антенна-Плюс» прекратить распространение неправдивой информации

ООО «Черкасские телекоммуникационные системы», которое работает под брендом ВОЛЯ, не прекращало трансляцию телеканала «Антенна-Плюс». Об этом говорится в официальном комментарии компании ВОЛЯ, переданном агентству УНИАН.

В комментарии отмечается, что представители ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс” с 18.05.2011 года начали распространять через СМИ информацию, которая не только является неправдивой, но и абсурдной. При этом директор канала обвинил предприятие ООО «Черкасские телекоммуникационные системы», в «политическом заказе», «отключении сигнала», «сговоре с властью» и т.п., и даже каким-то образом «пересчитал» абонентов цифрового телевидения в Черкассах, с ссылкой на «контакт в компании».

В комментарии ВОЛИ отмечается, что телеканал «Антенна-Плюс» включен с 01.02.2011 года в базовый пакет программ, который распространяется с помощью цифровой технологии, и доступ абонентов к этому каналу с того времени не прекращался.

ООО «Черкасские телекоммуникационные системы» на основании пожеланий абонентов с 18 мая 2011 года до 1 января 2012 включило в аналоговый базовый пакет «Украина» познавательный канал Discovery Channel в режиме промо-просмотра на частоте телеканала «ТРК Антенна», о чем известило абонентов. При этом телеканал «ТРК Антенна» доступен в цифровом формате всем абонентам цифрового телевидения ВОЛИ без дублирования в аналоговом пакете.

18.05.2011 года технические службы ООО «Черкасские телекоммуникационные системы» сообщили об отсутствии студийного сигнала в телесети, о чем ООО «Телерадиокомпания «Антенна-плюс» было немедленно (по факсу) поставлено в известность (письмо от 18.05.2011 № 746). Спустя некоторое время ООО «ТРК «Антенна-Плюс» подачу сигнала возобновило, но полноценного студийного телепродукта не вещает, а заменило его двумя информационными бегущими строками.

В комментарии ВОЛИ отмечается, что основанием для ретрансляции программ ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс” является действующий на сегодняшний день договор №407 от 28 апреля 2006 года между ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс” и предприятием «Черкасские телекоммуникационные системы». При этом условиями данного договора ВОЛЯ не ограничена в праве самостоятельного установления способа кодировки телевизионного сигнала (цифровой или аналоговый).

25 февраля 02.2011 года директор ООО «Телерадиокомпания «Антенна-Плюс» лично получил для подписания проекты относительно условий последующего распространения программ ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс”, согласно которым последней предложены стандартные условия, на которых ООО «Черкасские телекоммуникационные системы» сотрудничает с другими телеканалами. Однако, по состоянию на сегодняшний день эти договора со стороны ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс” не подписаны и не получена информация о причинах отказа в их подписании.

В ВОЛЕ отмечают, что заявления ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс”, в которых «провоцируется политическая дискуссия и распространяются абсурдные предположения», наносят серьезный вред репутации не только ВОЛЕ, но и самому телеканалу.

«ВОЛЯ требует от должностных лиц ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс прекратить втягивать нас в дискуссию в масс-медиа вокруг тем и вопросов, к которым мы не имеем никакого отношения, и публично извиниться», - говорится в комментарии.

Для защиты своих интересов и репутации ООО «Черкасские телекоммуникационные системы» не исключает обращения в соответствующие компетентные органы относительно распространения ООО „Телерадиокомпания „Антенна-Плюс” сведений, которые не отвечают действительности и наносят вред репутации предприятия.