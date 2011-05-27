НКРС выдала лицензии 13 операторам в сфере телекоммуникаций и РЧР

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 5 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 8 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отметили в комиссии, НКРС также переоформлены три лицензии на предоставление услуг телефонной связи и продлен срок действия по двум лицензиям телефонной связи и на пользование РЧР. Шестерым операторам переоформлены разрешения на использование номерного ресурса, в Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, внесено 12 субъектов ведения хозяйства.

Комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей в Луганске - ООО «Дигитал сервис», в Донецке - ЧП «Связь-сервис», в Кривом Роге - физическому лицу-предпринимателю Кузьмину Ю.П., в пгт. Большая Березовиця Тернопольской области - ООО «Днестр-Плюс».

ООО "Прикарпатское производственное предприятие связи" получило лицензию на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с использованием беспроводового доступа с применением технологии DECT с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на территории Ивано-Франковской области.

НКРС переоформила три лицензии на предоставление услуг телефонной связи: «Чернигивоблэнерго» для предоставления услуг на территории Чернигова и Черниговской области, «Топаз» - в Донецке, «ДТЭК Павлоградвугилля», - на территории Днепропетровской области. Продлен срок действия лицензий, выданных ООО «Торгово-промышленный дом «И.П.С.» для предоставления услуг на территории Киева и Киевской области и ООО «Укрком» для предоставления услуг в Днепропетровской области.

На основании заявлений лицензиатов НКРС приняла решение относительно аннулирования лицензий Запорожскому ДП «Радиоприбор» (услуги предоставлялись в Запорожье) и ООО Научно-производственной фирме «Свич» (услуги предоставлялись на территории Кировограда и Кировоградской области).

Лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа в Киеве и Киевской области получило СП «Интернешенел Телекомьюникешен Компани»; в Луганской области - ООО «Аирлинк», физические лица – предприниматели Белимов А.Г. и Билянский Ю.А.; в АР Крым – ООО «Апекс - Крым»; в Днепропетровской области – ООО «Медиаком», ООО «Днипронет» и физическое лицо – предприниматель Олийник Д.О., Лицензия на дополнительную полосу радиочастот для широкополосного радиодоступа в Луганской области выдана ООО «Лутаком».

Комиссия также продлила ООО «Винтелепорт» срок действия лицензии для радиорелейной связи на территории Винницкой области, ООО «Ялта Онлайн»- на территории АР Крым, Концерну РРТ - на территории Закарпатской области.

НКРС также отказала ООО ВК «Кримтел» в переоформлении разрешения на использование номерного ресурса емкостью 40 тыс. номеров в Симферополе и ООО «Инфосвязь» (500 номеров в Одессе), в связи с нарушением с нарушением установленных сроков (этот номерной ресурс изъят у компаний).