«Укрзализныця» в июне объявит тендер на вторую закупку грузовых вагонов по кредиту ЕБРР

«Укрзализныця» в июне т.г. планирует объявить тендер на закупку второй части грузовых вагонов для Донецкой железной дороги по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела по внедрению кредитного соглашения «Укрзализныци» Юрий СИМЧУК.

«Мы подготовили новый тендер, думаю, в июне объявим, до конца года будет остаток вагонов», - сказал он.

По его словам, ожидается получить оставшиеся средства ЕБРР после предыдущего тендера до конца года. При этом по количеству полувагонов возможны изменения. «Минимум 200 (полувагонов — УНИАН), а может быть больше», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» и ЕБРР в конце мая 2010 г. объявили тендер на поставку 1400 грузовых вагонов для Донецкой железной дороги (ДЖД) по кредиту ЕБРР.

Победили в тендере в ноябре 2010 г. Крюковский вагоностроительный завод (460 полувагонов) и немецкий производитель Fahrzeugtechnik Dessau (575). Они выиграли по одному лоту из трех, поэтому более 10 млн. долл. кредита ЕБРР остались невыбранными. В связи с этим планировалось объявить следующий тендер.

Справка УНИАН. ЕБРР в январе 2009 года принял решение о выделении кредита в размере 62,5 млн. долл. Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Общая стоимость проекта – 73,5 млн. долл. (15% – средства «Укрзализныци»).