ХГАПП получит 300 млн. грн. субвенции из госбюджета

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в 2011 году для стабилизации работы получит 300 млн. грн. субвенции из Государственного бюджета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе встречи с трудовым коллективом предприятия заявил глава Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

«Будут внесены изменения в Закон о государственном бюджете Украины на 2011 год, и будут выделены деньги Харьковскому авиационному заводу, около 300 млн. грн.», - сказал он.

По словам Д.КОЛЕСНИКОВА, также решается вопрос о предоставлении ХГАПП кредита под «туркменский контракт» и вопрос погашения дохода по облигациям, которые были выпущены в 2009 году.

Д.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что в 2011 году ХГАПП получит комплексную поддержку со стороны государства, в том числе и налоговые льготы.

«В новом Налоговом кодексе учтены преференции авиационным предприятиям, и по НДС, и по таможенным платежам. Готовится Закон Украины по финансовому оздоровлению предприятий авиационной промышленности, заканчивается процесс создания совместного предприятия с Россией. Я думаю, что это будет еще одна отдушина для отечественного авиапрома», - отметил он.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.

В 2010 году ХГАПП увеличил чистый убыток на 38,0%, по сравнению с 2009 годом, до 405,515 млн. грн.