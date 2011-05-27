НРКУ в ближайшее время предложит диалоговые программы с зарубежным украинством

Национальная радиокомпания Украины в ближайшее время предложит диалоговые программы с зарубежным украинством.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель генерального директора НРКУ Роман ЧАЙКОВСКИЙ, комментируя открытое письмо руководителей Всемирного Конгресса Украинцев по поводу прекращения вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Р.ЧАЙКОВСКИЙ отметил, что Национальная радиокомпания Украина высоко ценит заинтересованность Всемирного Конгресса Украинцев творческими процессами внутри НРКУ.

«Никоим образом не ставя под сомнение слова о важности «ежедневного распространения материалов на украинскую тематику... удовлетворение информативных и духовных потребностей мирового украинства», хотелось бы отметить, что работа для народа Украины, неотъемлемой частью которого является и украинская диаспора, была и останется одной из приоритетных задач Национальной радиокомпании Украины. Именно с этой целью ежедневно творческий коллектив НРКУ наполняет украинским содержанием все каналы вещания: Первый канал, «Проминь», «Культуру», программы Всемирной службы радиовещания на английском, немецком и румынском языках», - отметил Р.ЧАЙКОВСКИЙ.

Он заверил, что высокие стандарты украинского радио будут сохранены. «Радио Украины» - это Украинское радио! Именно Украинское радио – это высокие стандарты вещания, память поколений украинского народа, и они будут сохранены! Всемирная же служба радиовещания Украины (другими словами – иновещание) была образована еще в советское время. Сегодняшний радиослушатель за рубежом может слушать в сети Интернет все программы Украинского радио, которые удовлетворяют самые широкие информационные и культурные запросы”, - сказал первый заместитель генерального директора НРКУ.

Также Р.ЧАЙКОВСКИЙ отметил, что НРКУ сохранит и преумножит в радиопередачах тематику, связанную с жизнью украинской диаспоры. “Конечно, никакая оптимизация (как вещания, так и штатного расписания) не является безболезненной, но это не меняет правдивости ситуации: «Всемирная служба» - это лишь один из творческих подразделов НРКУ, который иногда дублировал (и не лучшим образом) работу трех каналов вещания радиокомпании. Теперь подавляющее большинство творческого коллектива украинской редакции получило предложение реализовать себя в других редакциях НРКУ. Тематика, связанная с жизнью мирового украинства будет не только сохранена, но и преумножена, расширена: Национальная радиокомпания в ближайшее время предложит диалоговые программы с зарубежным украинством”, - сообщил он.

По словам Р.ЧАЙКОВСКОГО, в этом контексте НРКУ надеется и на поддержку Всемирного Конгресса Украинцев. “Мы неоднократно обращались к украинским языковедам за рубежом с предложением размещать в своем эфире наши (произведенные НРКУ) программы. Надеемся, что, в частности и при поддержке ВКУ, нам удастся реализовать этот замысел и реально усилить связь между украинцами на разных континентах”, - сказал первый заместитель генерального директора Национальной радиокомпании.

Как сообщал УНИАН, 25 мая генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас АВРАХОВ распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

26 мая Т.АВРАХОВ объяснил, что прекращение вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания осуществлено в рамках оптимизации вещания и штатной структуры НРКУ.

Сегодня, 27 мая, Всемирный Конгресс Украинцев выразил обеспокоенность в связи с прекращением вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания.

ВКУ призвал властные структуры Украины отменить решение о прекращении вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания и не допустить закрытия этой службы как важного информационного источника национальной направленности для зарубежного украинства.