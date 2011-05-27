В Донецке на строительстве аэродромного комплекса выполнено 50% работ

В Донецке на строительстве аэродромного комплекса (включающего строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы, перронов, соединительных рулежных дорожек, участка магистральной рулежной дорожки) освоено 1 млрд. грн. средств и выполнено 50% работ.

Об этом сообщил журналистам начальник СУ №6 ООО «Дорожное строительство «Альтком» Роман ПИВТОРАК.

«Мы отработали 50% средств и проавансировали строительство перронов. Осталось провести планировочные работы. 1 млрд. грн. освоен, дальше поступления будут идти, и мы их соответственно будем отрабатывать», - сказал руководитель. При этом он добавил, что сейчас на финансирование работ «не жалуется» и здесь «все идет по плану».

По словам Р.ПИВТОРАКА, «взлетно-посадочная полоса готова практически, и сейчас делается все, чтобы до конца лета переключить взлет и посадку самолетов на новую полосу».

В то же время руководитель констатировал, что уже началась сертификация взлетно-посадочной полосы, и эта сертификация будет проходить поэтапно, согласно установленному плану.

Р.ПИВТОРАК сообщил, что аэродромный комплекс будет готов уже к концу лета и самолеты начнут взлетать и приземляться уже на новой взлетно-посадочной полосе. «В планах первый самолет сядет на новую полосу в конце лета», - сказал он, подчеркнув, что своей работой строители не могут тормозить и ввод в эксплуатацию всего нового аэропорта «Донецк», намеченного на декабрь 2011 года.

Справка УНИАН. ООО «Дорожное строительство «Альтком» выиграло тендер на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) Донецкого аэропорта летом 2007 года. Начало работ – лето 2007 года.

Новая взлетно-посадочная полоса соответствует самым строгим международным стандартам, позволит принимать все существующие типы воздушных судов при любой видимости, что будет обеспечено соответствующим радиотехническим и светосигнальным оборудованием.

По оценкам специалистов, эта ВПП будет самой современной в Украине и одной из лучших в Европе.

Общая площадь проведения работ на взлетно-посадочной полосе 653 тыс. кв. м, площадь полосы - 259 тыс. кв. м, длина- 4 км, толщина 1 м., ширина – 75 м. Для строительства введен в эксплуатацию крупнейший в Европе мобильный комплекс по производству бетона «LIEBHERR» совокупной мощностью 600 м. куб/час.