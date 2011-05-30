ЮЗЖД по 26 июня отменяет движение электричек на участке Барышевка-Борисполь

В Киевской области в связи с проведением модернизации пути на участке Барышевка - Борисполь с целью подготовки магистрали к ускоренному движению пассажирских поездов с 29 мая по 26 июня Юго-Западная железная дорога отменяет курсирование ряда электропоездов пригородного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Отменено движение поездов: № 6580 Борщаговка-Техническая - Березань, № 6809 Березань - Борщаговка-Техническая, № 6804 Киев-Северная - Яготин, № 6811 Яготин - Киев-Северная, № 6880 Киев-Северная - Березань, № 6881 Березань - Борщаговка-Техническая.

Одновременно устанавливается маршрут сообщения следующих электропоездов: № 6813 Яготин - Борщаговка-Техническая, № 6627 Борщаговка-Техническая - Тетерев, № 6604 Тетерев - Борщаговка-Техническая, № 6614 Борщаговка-Техническая - Гребенка, № 6007 Киев-Пассажирский - Мотовиловка, № 6907 Носовка - Борщаговка-Техническая, № 6810 Борщаговка-Техническая - Гребенка, № 6028 Фастов - Киев-Пассажирский.