«Укрзализныця» c 29 мая ввела новый график движения поездов

С 00.00 29 мая «Укрзализныця» ввела новый график поездов на 2011-2012 гг.

По данным ведомства, в целом новый график предусматривает расписание для назначения 350 пар поездов, из них 193 - во внутреннем сообщении, 140 - со странами СНГ и 17 - со странами Запада.

В новом графике ускорено почти 100 скоростных и свыше 25 пассажирских поездов.

Общее время нахождения на пути следования всех поездов сокращено почти на 80 часов. В частности, на 2 часа сокращено время в пути из Киева в Симферополь и обратно для поезда № 11/12 «Славутич», почти на час - поезда № 1/2 Москва-Киев «Столичный экспресс», поезда № 40 Киев-Севастополь - на полчаса и пр.

Кроме того, в новом графике предусмотрено курсирование новых поездов: из Симферополя в Донецк, Чернигов, Казань, Ростов.

Увеличена периодичность курсирования поездов из Санкт-Петербурга в Евпаторию, Феодосию, из Москвы в Феодосию, продлен маршрут следования поезда Харьков - Ивано-Франковск в Яремчу, Харьков - Мукачево до Ужгорода.