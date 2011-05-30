«Дэлойт энд Туш» проведет аудит аэропорта «Борисполь»

Компания «Дэлойт энд Туш Юкрэйниан Сервисез Компани» (Deloitte & Touche USC) выиграла тендер на проведение аудита по результатам финансово-экономической деятельности международного аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщается на сайте Государственные закупки Украины.

Финансирование аудита будет проводиться за средства аэропорта.

Аудит и компиляция финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности будет проводиться за 2010 г., за 2011 г. - ежеквартально, и за 2012 г.

Договор на 2011 — 2013 гг. планируется заключить 22 июня т.г. Предложение компании акцептировано 24 мая т.г., стоимость предложения — 2 млн. 636 тыс. 360 грн. (с НДС).

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более 100 международных и украинских маршрутах.