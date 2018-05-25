«Кормилец» в дефиците: ежесуточно Укрзализныця не догружает 1000 вагонов

Парадоксальная ситуация: еще пару лет назад железным дорогам катастрофически не хватало грузов, их даже переманивали с автотранспорта. Теперь груз есть, но не хватает вагонов.

По оценкам гендиректора "Укрзализныци" Владимира Козака, ежесуточно не догружается порядка 1000 вагонов. Почему создалось такое положение и какой из него выход?..

«Глубокие старики»

Грузовые вагоны, полученные в парк "Укрзализныцей" после распада СССР, были разработаны в 50-е и закуплены большими партиями в 70-90 годы прошлого века. Степень их износа составляет свыше 80%, а дефицит окатышевозов - свыше 91%.

Наиболее востребованным на сегодня подвижным составом является полувагон. По меткому замечанию заместителя начальника главка вагонного хозяйства «Укрзализныци» Анатолия Ракипова, это главный кормилец железных дорог: в 2010 году в полувагонах было перевезено 73% всех грузов «Укрзализныци».

Сейчас в инвентарном парке УЗ насчитывается 59,8 тыс. полувагонов. Из них 42% (25,3 тыс.) уже отжили свой век, но им продлили существование благодаря капитальным и прочим видам ремонта. По прогнозам специалистов, в течение нескольких лет большинство из них (16,2 тыс.) отработает и продленный срок. Еще 18,5 тыс. полувагонов полностью амортизируются.

Кроме старения, ситуацию с парком усугубляют и другие факторы. По мнению заместителя гендиректора "Укрзализныци" Петра Науменко, украинский вагон делает дефицитом невысокая по сравнению с частником цена за его пользование. Например, перевозка щебня в вагоне УЗ стоит около 30 грн. за т/к, а в вагонах 1-й и 2-й грузовых компаний (дочек РЖД) – на 12-15 грн. выше. Вот и возвращаются эти вагоны обратно порожняком, в то время как украинская щебенка назначением на РФ грузится в дефицитный отечественный состав. Ежесуточно под эти перевозки заявляется 1200-1500 вагонов! В связи с этим УЗ с 20 мая ввела запрет на погрузку щебня в отечественные полувагоны и объявила срочный возврат собственного порожняка.

По словам П.Науменко, через 1-2 недели ведомство рассчитывает вернуть до 12 тыс. полувагонов. «Не исключено и последующее удлинение срока ограничения - пока не удовлетворим собственные потребности», - отметил он.

Другая головная боль железнодорожников — порча вагонов. За 4 месяца текущего года «травмы» получили свыше 3 тысяч единиц - на 815 больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них 1506 вагонов повредили ж/д Словакии, Венгрии, Польши и 542 — отечественные морские порты.

По словам А. Ракипова, «Укрзализныця» ужесточит требования к «вредителям». «Их надо обязать возмещать не только стоимость ремонта, но и потерянную выгоду за неработающий вагон. На ремонт битого подвижного состава уходит 5-6 дней. Это доставка, оцепка/прицепка, издержки на работу тепловоза и прочее. Когда бьют по карману – результат лучше », - отметил он.

Миллион на ремонт

Сейчас инвентарный парк УЗ насчитывает 120 тыс. вагонов. До конца текущего года заканчивается срок службы около 11 тыс. из них, в том числе 6 тыс. полувагонов. Чтобы выполнить заявки грузоотправителей, железнодорожники перепрофилируют мало использующийся подвижной состав в дефицитный. По словам главного инженера Главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Владимира Мархая, начиная с 2004 г., от 2 тыс. до 4 тыс крытых вагонов и платформ, а также вагонов-хопперов и некоторых моделей минераловозов были перепрофилированы в полувагоны и вагоны для сыпучих грузов. С прошлого года работает проект по перепрофилированию контейнеровозов в вагоны для перевозки леса.

Но главная поддержка для стареющего парка – своевременный ремонт. В текущем году запланировано отремонтировать деповским и капитальным ремонтом 34 тыс. вагонов. Еще 8,5 тыс. вагонам будет продлен срок службы. Также согласно финплану "Укрзализныци" на 2011 год, будет закуплено 1760 вагонов, в т.ч. 1260 полувагонов и 500 цистерн.

По словам гендиректора УЗ В. Козака, несмотря на дефицит средств, железнодорожники делают ставку на новый вагон.

«Мы готовы заплатить больше, но меньше тратить на ремонты. По межремонтным срокам мы выставляем требование – 500 тыс. км пробега (ремонт каждые 4 года), на перспективу – межремонтный пробег 800 тыс. км (ремонты через 6-7 лет). Сейчас грузовые вагоны мы ремонтируем спустя 100 тыс. км пробега (каждые два года). Пока вынуждены «латать» старые вагоны, тратить средства, однако желаемого результата не получаем», - резюмировал он.

По информации А.Ракипова, в прошлом году на ремонт вагонов "Укрзализныця" потратила не много ни мало 1 миллион гривен. В частности, деповской ремонт за последние годы подорожал с 18.тыс грн. в 2008 году до 24 тыс. грн. в 2010-м, капитальный– с 61 тыс. грн. до 82 тыс. грн., продление срока службы – с 75 тыс. грн. до 125 тыс. грн.

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Затраты на текущие ремонты, деповские и капитальные ремонты, КРП с модернизацией 517,3 627,5 560,5 792,3 979,8 1115 936,2 630,8 1092 831,2 1079,4

По информации В. Мархая, вагоноремонтные заводы, находящиеся в подчинении УЗ (Дариницкий, Стрыйский, Попаснянский вагоноремонтные заводы, Укрспецвагон (Панютино), наряду с отечественными вагоностроителями уже изготовили опытные образцы вагонов нового поколения (с колесами повышенной твердости, новой тележкой, подшипниками, усовершествованными автосцепным и автотормозным оборудованием) и если будет найдено финансирование, готовы выполнить заказы железнодорожников.

Также, по мнению специалистов, недостаточное количество парка полувагонов можно частично компенсировать эксплуатацией частных вагонов, их в общем рабочем парке насчитывается более 31%. Согласно прогнозам специалистов, количество «частников» будет расти и в 2015 году увеличится до 38% (31-33 тыс. единиц).

Кстати, УЗ предлагает помощь в договоренностях с 1-й и 2-й грузовыми компаниями РФ, которые весьма неохотно предоставляют свой подвижной состав под попутную загрузку. В частности, удалось договориться о некотором снижении цены на перевозку строительных грузов. «Некоторые грузоотправители вместо четкого планирования и работы с железными дорогами начали обращаться к посредникам за «мифическим ускорением» решения вопросов с вагонами, - отмечает заместитель гендиректора «Укрзализныци» П.Науменко. - К сожалению, реализовать заявки каждого клиента на ту дату, на которую он просит, сегодня УЗ не может. Но я лично заверяю: со временем вагоны железная дорога подаст всем, поэтому не ищите обходных маневров, а обращайтесь непосредственно в Дирекции железных дорог на местах».

По его мнению, грузоотправителям также следует более тщательно составлять свои планы, заявляя к отправке только реальный объем грузов. Если все же вопрос по какой-то причине не может решиться на месте, клиент может обратиться непосредственно на сайт «Укрзализныци» (http://cargo.uz.gov.ua) или на страницу «Интерактивное общение». Как заверил П.Науменко, все запросы в течение недели рассматриваются Инспекцией контроля при гендиректоре УЗ и лично им контролируются.

Елена Кузнецова (УНИАН)