«Укрзализныця» усилит контроль за безбилетными пассажирами

«Укрзализныця» усилит контроль над проездом безбилетных пассажиров в поездах дальнего и пригородного сообщения.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, для этого созданы специальные контрольно-ревизионные службы, которые будут проводить оперативные проверки поездов.

Что касается дальнего сообщения, то проводников, которые перевозят пассажиров без соответствующих проездных документов, будут увольнять.

Железнодорожники напоминают, что согласно Кодексу Украины об административных нарушениях штраф за безбилетный проезд составляет десятикратную стоимость перевозки. В частности, пассажир, не имеющий документов на право поездки, должен уплатить штраф и стоимость перевозки от пункта посадки до пункта назначения. В случае отказа пассажир высаживается из поезда на ближайшей остановке.

Как отмечают в ведомстве, на популярных направлениях, где стоимость билетов колеблется от 100 до 220 грн., сумма штрафов за безбилетный проезд соответственно будет составлять от 1000 грн. до 2200 грн. Таким образом, билет на популярный поезд № 12 сообщением Киев-Симферополь обойдется пассажиру в 228 грн., а безбилетный проезд в данном поезде может обойтись в 10 раз дороже. Проезд в поезде № 91 сообщением Киев-Львов составит почти 175 грн., а штраф за проезд без билета составит более 1750 грн.

Учитывая вышесказанное, «Укрзализныця» еще раз обращается к гражданам с призывом пользоваться услугами билетных касс, не прибегая к полулегальных схемам проезда железнодорожным транспортом.