ДЖД предлагает свыше 56 тыс. билетов на июнь на поезда в крымском направлении
16:19, 30 мая 2011Транспорт/Связь
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На июнь 2011 года на поезда в крымском направлении формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) предлагается 56 тыс. 148 мест.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.
Согласно сообщению, полное удовлетворение спроса пассажиров на перевозки в летний период является главной задачей ДЖД.
Как напоминают на ДЖД, билеты также можно забронировать и приобрести через Интернет.
После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, при его предъявлении он оформляет свой билет в любой кассе в любой день до отправления своего поезда.
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