ДЖД предлагает свыше 56 тыс. билетов на июнь на поезда в крымском направлении

На июнь 2011 года на поезда в крымском направлении формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) предлагается 56 тыс. 148 мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, полное удовлетворение спроса пассажиров на перевозки в летний период является главной задачей ДЖД.

Как напоминают на ДЖД, билеты также можно забронировать и приобрести через Интернет.

После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, при его предъявлении он оформляет свой билет в любой кассе в любой день до отправления своего поезда.